Kalev/Cramoga liitub kodumaale naasev Eesti koondislane

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula usub, et 197 cm pikkune korvpallur on valmis tegema läbimurde hooaega. „Panustasime meeskonnas kõvasti, et Mikk enda juurde tuua. Ootan temalt (Wes) vanbeckilikku agressiivsust nii kaitses kui rünnakul,“ lausus juhendaja.