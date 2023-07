MM-i finaali pääsenud Jefimova medal oleks ime, kuid võimalik

Ei 16-aastane Jefimova ega ta treener Henry Hein soovinud enne MM-i eesmärke välja öelda, kuid tegid seda ometi. Mõlemad kuulutasid, et siht on olla põhidistantsil ehk just 100 m rinnulidistantsil parem kui mullusel MM-il. Toona sai Jefimova üheksanda koha, jäädes esimesena finaalist välja. Nüüd on samm kõrgemale tehtud ehk eesmärk täidetud.