VIDEO | Nõmme Kalju ründaja kakles tribüünil Narva Transi fänniga

Kui väiksemate juhtumitega tegeleb distsiplinaarinspektor, siis antud kaasus võib minna distsiplinaarkomisjoni lauale. „Mängu korraldusjuht on esitanud mängust raporti ja lisamaterjalid. Täpsemad asjaolud ja edasise selgitab välja Eesti jalgpalliliidu distsiplinaaruurimine,“ tõdes Soo, et karistuse määramine ja selle pikkus selguvad lähiajal.

Sillamäel sündinud ja pikalt sealset Kalevit esindanud Volkov siirdus Kaljusse 2018. aastal. Enne tänavust hooaega oli endisel U19 koondise ründajal Kalju eest kirjas kokku 40 liigaväravat, see hooaeg on 28-aastasel Volkovil mõnevõrra lahjem, sest tal on kirjas vaid neli tabamust. Ründaja käis murul laupäeval, kui Nõmme Kalju alistas TNTK staadionil 1 : 0 Harju JK Laagri. Toona liitus ta mängu 87. minutil vahetusest.