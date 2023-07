VIDEO | Hirmutav vaatepilt: jalgpalliekspert minestas otseülekande ajal

Kohtumise poolajal selgus, et Hislopiga on kõik korras. „Ta on teadvusel, rääkisime just. Ma arvan, et tal on selle pärast natuke piinlik ning ta vabandas minu ees. Talle ei meeldi, kui inimesed tema peale energiat kulutama peavad,“ rääkis Thomas USA meediale.