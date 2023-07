Eesti U18 koondis võttis EM-il vastu esimese kaotuse

Peatreener Kris Killingi sõnul oli teade, et tegu on tugeva vastasega. „Nende pikad olid meist füüsiliselt palju suuremad ja tugevamad, ning nad panid ka enda mängu korvi alt läbi käima. Vastane sai 22 ründelauda, 19 rünnakut rohkem. Kindlasti nad võtsid meie rünnaku oma kaitseformatsiooniga kinni. Saime vähe resultatiivseid sööte. Tahaksin siiski poisse kiita, võitluslikkus oli olemas, aga eks meil on read ka nüüd hõredamad. Marten ja Arop on hetkel küsimärgid õhus, aga homme on puhkepäev. Kaks mängu on veel ees ja meil on päris head võimalused siit alagrupist siiski kahe parema hulgas edasi minna,“ analüüsis ta.