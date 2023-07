Ott Tänak loobus Tampere rallil osalemisest

„Teadsin, et Ott ei soovi sellel lühikesel rallil starti tulla. Ma arvan, et ta tahab puhata. Mulle öeldi, et võin teda asendada,“ kommenteeris Loubet ralliportaalile DirtFish. „See on mulle hea, sest vajan seda tüüpi teedel kogemusi. Ralli nime ma ei tea, sest sain alles laupäeval teada, et tulen starti,“ viskas ta nalja.