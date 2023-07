„Ma ei unusta kunagi hetke, kui Taliban tuli!“ Afganistani naised mängivad vabaduse nimel

Lisaks teismeliste tüdrukute ja naiste koolides ja ülikoolides õppimise keelustamisele on Taliban keelanud igasuguse naisspordi. See kõik tähendab seda, et FIFA ei tunnusta ametlikult nende naiskonda. „Olen väga kurb. Ootasin jalgpalli juhtorganilt palju enamat, kuid nad tõestavad taas, et naiste jalgpall pole prioriteet“ lisas Popal.

„FIFA peab nende naistega koos selle eest seisma. Me tahame juhtpositsiooni – meil on vaja tugevat häält. Ärge vaikige. Kahju, et end jalgpalli juhtorganiks nimetanud organisatsioon pole veel välja toonud ainsatki avaldust, et olla vähemalt mängijatega solidaarne. Vaikides toetab FIFA kaudselt Talibani otsust, öeldes naistele, et nende koht on köögis,“ oli ta otsekohene.