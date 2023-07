VIDEO | Norris lõhkus Verstappeni 40 000-eurose võidutrofee

Ungari F1 ajakirjanik Sándor Mészáros jagas pärast juhtunut sotsiaalmeedias huvitavat hinnangut. Ta kirjutas, et trofeed on valminud käsitööna, nende tegemiseks kulus kuus kuud ja nende väärtus on 40 000 euro ringis.

Teisest küljest usuvad mõned fännid, et purustatud karikas on muutunud veelgi ainulaadsemaks ja seetõttu väärtuslikumaks.

„Võib-olla pani Max selle lihtsalt äärele liiga lähedale? Ma ei tea, see lihtsalt kukkus. See pole minu probleem, see on tema!“ naljatles Norris sõidu järel.