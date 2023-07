KUULA | „Ringiga ees“: Red Bull kirjutas F1 ajalugu ümber. Viaplay lahkub Baltikumist: mis saab vormeliülekannetest Eestis?

Voogedastusplatvorm Viaplay, millel on Eestis vormel 1, vormel 2 ja vormel 3 ülekannete ainuõigus, teatas sel nädalal, et on lahkumas Baltikumi turult. Viaplays koos Toomas Vabamäega F1 ülekandeid kommenteeriv Tarmo Klaar tõdes, et ei tea isegi, mis vormeliülekannetega Eestis edasi saab.