DELFI VIDEO | Ott Tänak Rally Estonia järel: ilmselgelt meil sellist kiirust pole, et poodiumile jõuda

Tänak sai neljapäeval tehniliste probleemide tõttu testikatset läbida vaid korra. Sama päeva lõunal teatas M-Sporti boss Richard Millener, et Tänaku masinal vahetatakse mootor ära ning see tähendas piloodile viieminutilist ajakaristust, mistap suurde mängu eestlane kodusel rallil ei sekkunudki.

„Eks see ralli algas raskelt. Võib-olla esimene päev oli kõige positiivsem, kui teised veel täiskiirusel ei sõitnud. Lõpu poole läks meil ilmselgelt raskemaks, aga kõige positiivsem asi on need mõned punktid, mis tilkusid,“ rääkis Tänak ralli järel.