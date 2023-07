Mihhail Netšajev saavutas U-23 MM-il 15. koha

„Kaks esimest sõitu läksid päris kehvasti: need olid keskpäeval ja minul oli 38kraadise palavusega väga keeruline – nagu saunas,“ kirjeldas Netšajev läbielamist Eesti Sõudeliidule, kelle jaoks olevat näitlikuilt märgiline olnud juba see, et riided kuivasid sellises kliimas mõne minutiga.