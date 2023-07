„Ühesekundiline nokaut!“ vabavõitluse matš lõppes enne, kui alata sai

Areenil viibinud matšiteadustaja kuulutas, et võitlus oli läbi vaid ühe sekundiga. Ametlik statistika fikseeris võiduajaks aga kolm sekundit. „Ühesekundiline nokaut“ tekitas matši kommentaatorites täieliku šoki.

Mõnede fännide arvates oli Hernandezi võit ebasportlik. Nokauti kritiseeriti, sest Hernandezi väljasirutatud küünarvart võib tõlgendada ka kui matšieelselt härrasmehelikku kinnas-kinnas puudutust. Isegi kui see oleks nõnda olnud, siis poleks Hernandez vabavõitluse reegleid rikkunud. Võitlejate ülesanne on kaitsta end ringis hetkest, mil kohtunik on matši alustanud.