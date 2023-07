Teismeline ameeriklane pääses elu esimesse ATP turniiri finaali

Ameeriklane on Newportis alistanud järjepanu neli vastast. Avaringis mängis ta üle kaasmaalase Maxime Cressy, teises ringis austraallase James Duckworthi ja veerandfinaalis teise kaasmaalase Mackenzie McDonaldi. Eilses poolfinaalis teenis Michelsen karjääri suurima võidu, kui alistas John Isneri 7 : 6, 6 : 4 - Legendaarse USA servikahuri, kes on parimal hetkel olnud ATP edetabeli kaheksas number.

Tänases finaalis kohtub Michelsen prantslase Adrian Mannarinoga (ATP 38.), kes võitis teist prantslast Ugo Humberti (ATP 40.) 6 : 4, 6 : 3. Sõltumata tulemusest on turniir tema jaoks igati korda läinud. „Ma vajan tervet kuud, et aru saada, mis toimub. Ma ei tunne, et oleks finaalis. Ilmselt on see hea mu närvidele.