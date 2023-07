Venemaa malemängur: Ukrainas elavad Vene kodanikud on zombid

Vene malemängur tõdes, et on sõja toetamise tõttu päevast-päeva suure kriitika all. „Ähvardusi tuleb kogu aeg. Väita, et ma olen sellega harjunud, on vale, aga ma olen selle enda jaoks lahti mõtestanud. Tegutsen plaani järgi: „Koerad hauguvad, karavan liigub edasi.“ Inimesed lähevad mõnikord üle kõigist piiridest. Olin „erioperatsiooni“ esimestel päevadel enneolematu surve all. Tohutu inforünnak. Ilma liialduseta tuhanded ähvardavad sõnumid,“ kirjeldas ta toimuvat.