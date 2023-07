Latvala Rovanperä ülemvõimust: Eesti teed on talle tuttavamad kui Soome omad

Kõigi märkide järgi võtab Rovanperä Eesti MM-rallil kolmanda järjestikuse esikoha. Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala meelest pole see üllatav. „See võistlus meeldib Kallele. Noore poisina õppis ta kunagi siin Baltikumis sõitma. See ralli sobib talle suurepäraselt ja see on talle kindlasti tuttavam kui Jyväskylä,“ selgitas tiimipealik laupäeva õhtul.

Latvala käis spetsiaalselt katsetel kohal, et Rovanperä edu saladusest aru saada. „Seda on oma silmaga näha, kuidas Kalle on pidurdamisel palju julgem. Ta julgeb teed täielikult ära kasutada. Ka tema sõit on teistest kiirem ja ta usaldab pidamist,“ jätkas ta.