Eestit esindab suvisel olümpiafestivalil 51 noorsportlast

EOK president Urmas Sõõrumaa soovis Eesti koondisele edu. „Aitäh teile, et olete nii kaugele jõudnud ning lähete Eestit Sloveeniasse esindama. Olümpiafestival on olnud paljudele Eesti sportlastele karjääris märkimisväärne tähis, oleme võitnud sealt palju medaleid. Soovin teile palju edu, kordaminekuid ning põnevat võistlust,“ ütles Sõõrumaa.