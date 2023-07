Hõissa pulmad! Pikalt koos olnud tennise kuum paar kihlus

Ta rääkis, et oli väsinud ning ei soovinud välja minna, kuid ta muutis oma meelt. „Mu õe peigmees kirjutas: „Tule randa, istume siin ja sööme koos õhtust.“ Ma ei suutnud sellele ära öelda,“ rääkis rootslanna.

Randa jõudes ootas teda seal tema poiss-sõber Denis Šapovalov, kes laskus ühele põlvele ja tegi abieluettepaneku. „See oli nii tore ja lõbus, et ta tegi seda Båstadis, kui kogu mu pere seal oli. Saime perena koos väljas olla ja tähistada seda hetke. See on midagi, millest olen unistanud väiksest peale ja alates hetkest, mil temaga kohtusin,“ avaldas ta.