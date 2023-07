DELFI VIDEO | Ott Tänak: homme võib vihmalugu päris keeruline olla

Päeva esimeses pooles nurisesid osad piloodid tehislike hüpete üle. „Sel rallil on olnud vaid üks katse, kus hüpped on päris mehised. Ülejäänud on olnud okei,“ selgitas Tänak, kellel oli hoolduspausi järel masinaga probleeme. „Need saime lahendatud. Meie auto käitumine ja hoog polnud absoluutselt oluline. Tulem on käes, nüüd tuleb homne päev üle elada.“