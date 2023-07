Tragöödia noorte velotuuril: Itaalia tulevikulootus hukkus massikukkumises

„Pisarsilmil ja murtud südamega peame teatama, et meie noormees Jacopo Venzo pole enam meiega. Tal oli tulevikku spordis, eelkõige aga elus ja see teeb väga haiget. Campana Imballaggi Geo & Tex Trentino on sel valusal ajal perekonna, sõprade ja kõigi teistega, kes Jacopot armastasid. Hei, Jacopo, täname sind toreda aja eest, mida saime koos veeta. Sa ei kujuta ette, kui tugevalt sind igatsema jääme,“ kirjutas Venzo kodutiim sotsiaalmeedias.