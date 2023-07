Tuntud ralliajakirjanik arvustas filmi „Kurvilise tee legendid“: suurepärane ajalootund!

„Kõik, kes on kunagi mõelnud ralliga algust teha, peaksid seda filmi vaatama. Kõik tundub palju lihtsam, kui sa ei pea muretsema nahkjakkides meeste pärast,“ kirjutab Evans filmi arvustuses.

„“Kurvilise tee legendid“ on geenius-produtsendi Eero Nõgese kätetöö. Film viib teid tagasi 1980-ndatesse B-rühma autode ajastusse. Kuid sel pole midagi pistmist B-rühma filmidega, mida te varem olete vaadanud.“

„Täpselt nagu oma filmiprodutsendi debüüdil - „Ott Tänak - The Movie“ -, on Nõgene leidnud selle lummava spordiajaloo perioodi jutustamiseks leidnud täpselt õiged hääled. Noorte ja vanade häälte kombineerimisel on imelist tööd teinud stsenarist Kaidi Klein ja režissöör Tarvo Mölder.“