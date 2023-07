DELFI VIDEO | Kaubik, paps ja paar mehhaanikut. Kuidas rügab maailma tipu poole Eesti rallitalent Jaspar Vaher?

Suured tehasemeeskonnad käivad rallidel kümnekonna rekaga, millest nad löövad mõne sõitja teenindamise tarbeks üles suure linnaku. Väiksemate rallipilootide seljatagune on märgatavalt askeetlikum. 16-aastane Eesti rallitalendi Jaspar Vaher on Rally Estonial kohal ühe Peugeot Boxer kaubiku, isa ja kahe mehhaanikuga.

„Tundub, et selliselt saab hakkama, sest kõik vajalik on kaasas,“ ütles Jaspar, kelle ralli päädis laupäeval kahe rehvipurunemise tõttu enneaegselt. „Kaasas on üle 20 rehvi, erinevad varuosad, vajalikud tööriistad, kütuse jaoks tünnid ja muu selline. Päris palju, aga mahutab siia.“