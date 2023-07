Lewis Hamilton võitis Ungari GP kvalifikatsiooni. „Karjusin rõõmust endal hääle ära“

Lewis Hamiltoni rõõm ajasõidu võidu üle oli märkimisväärne. Tegu oli tema karjääri 104. kvalifikatsiooni võiduga ja üheksandaga Budapesti ringrajal. „Meie meeskonnas on olnud 18 hullumeelset kuud. Meil on olnud väga raske aeg. Ma karjusin endal rõõmust hääle . Oleme meeskonnana kõvasti tööd teinud ja lõpuks tulime parimale stardipositsioonile. See on fantastiline, nagu oleks tegu karjääri esimesega,“ rääkis Lewis Hamilton ajasõidu järel.