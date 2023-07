VIDEO | Taani teenis MM-i avamängus emotsionaalse võidu

Taani naiskonna jaoks on tegu esimese MM-finaalturniiriga pärast 2007. aastat. Kohtumise võiduvärava löönud Vangsgaardi jaoks oli tegu elu esimese koondiseväravaga. „Olen seda hetke kaua oodanud. See tuli kõige õigemal hetkel. See on väga tähtis, et tegime MM-ile hea alguse ja need kolm punkti tähendavad meile väga palju,“ rääkis taanlanna võidu järel.