Saaga võttis uue pöörde. Mbappé jäeti PSG koosseisust välja

24-aastane prantslane Mbappé on osalenud juulis PSG treeningutel ja ta mängis ka reedel peetud sõprusmängus Le Havre’i vastu. ESPN-i teatel sai Mbappé koosseisust väljajäämise teate pärast matši. Väidetavasti see otsus üllatas teda, kuid ta aktsepteeris seda.

Mbappé on avaldanud, et ei soovi PSG-ga lepingut pikendada, kuid on nõus klubis mängima kehtiva kontrahti lõpuni ehk järgmise suveni.