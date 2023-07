Poodiumikohta jahtinud Linnamäe sõitis Rally Estonial teelt välja ja katkestas

25-aastane eestlane jahtis Rally2 arvestuses viimast poodiumikohta, mida hoidis Emil Lindholm. „Eesmärk on Emil kätte saada, et poodiumil oleks minu Hyundai, mitte tema. Ta on eilsega võrreldes leidnud parema kiiruse, mistõttu ülesanne on parajalt keeruline,“ ütles pärastlõunal hoolduspargis Linnamäe.