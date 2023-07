Eesti U17 võrkpallikoondis kaotas EM-il Türgile

Eesti meeskond alustas kohtumist hästi, minnes avageimi 10 : 6 juhtima ja oli pidevalt eduseisus, kuni türklased 17 : 17 viigini jõudsid. Geimi lõpus tegid eestlased aga liigselt omavigu ja Türgi haaras initsiatiivi ning võitis geimi 25 : 20. Ka teises vaatuses oli Eesti koondis veel 12 : 9 juhtimas, ent Türgi viigistas 14 : 14 ja geimi lõpp oli pingeline. Kahjuks said eestlased 22 : 22 seisult veel vaid ühe punkti ja nii võitsid türklased selle geimi 25 : 23. Kolmas geim kulges juba täielikult Türgi kontrolli all ja see võideti 25 : 15.