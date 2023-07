Skandaal suurtuuril. Prantsusmaa rattureid süüdistatakse alkoholi tarbimises

Uudisteagentuuri Reutersi andmetel sai Prantsusmaa tiim Groupama-FDJ Hollandi võistkonna Jumbo-Visma juhi Richard Plugge peale vihaseks, sest too süüdistas Prantsuse rattureid õlle joomises.

Plugge väitis, et nägi esmaspäeval oma meeskonna hotellis Prantsuse tiimi jalgrattureid joomas. „Nägime jalgrattureid, kes jõid. Alkohol on mürk, ja kui sa väsinuna jood, väsitab see sind veel rohkem,“ rääkis Plugge Reutersile.

Groupama-FDJ oli ainus Prantsusmaa meeskond, kes ööbis esmaspäeval Jumbo-Vismaga samas hotellis. Plugge lisas, et ükski Jumbo-Visma jalgrattur pole sõidu ajal alkoholi tarvitanud.

Groupama-FDJ meeskonna mänedžer Marc Madiot pidas Plugge süüdistusi alusetuteks. „Kelleks ta end peab? See on temalt väga hale rünnak. Ta peaks suu kinni hoidma! Olen vihane, see on haletsusväärne. Ma ei vaata, mida ta oma jalgratturite pudelisse paneb,“ rääkis Madiot.

Klubi spordidirektor Philippe Mauduit kinnitas samuti, et ükski Groupama-FDJ jalgrattur pole alkoholi tarvitanud. „Jalgratturid on sel aastal nii väsinud, et ei tee mingeid lollusi. Igal puhkepäeval teeme enne õhtusööki kerge vahepala. See on osa meeskonnavaimu loomisest. Iga sportlane valib oma joogi ise,“ seletas Mauduit, viidates olukorrale, kus Prantsuse jalgratturid väidetavasti õlut jõid.