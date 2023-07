DELFI RALLI ESTONIAL | Rovanperä: pärastlõunal jätkan oma tempos ja üritan vahet suurendada

Rovanperä tõdes, et kiirel rallil on 20 sekundit soliidne edumaa, aga ei pruugi olla piisav. „Ma ei hakka esikohta kindlustama, vaid panen sama rütmiga edasi, sest tunne on hea ja auto sain veidi paremaks seadistatud. Jätkan oma tempos, et kõik püsiks kontrolli all. Riske ei võta. Kuna vahe on väike, siis vigu teha ei tohi,“ kinnitas Rovanperä, kuid lisas, et samas üritab ta jälitajad veelgi kaugemale selja taha jätta.