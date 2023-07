Eestlannad saavutasid maailma pikimal ja raskeimal aerutamismaratonil esikoha

28 võistlusele kvalifitseerunud rahvusvahelisest tiimist startis 17 paatkonda. Kuue võistluspäeva järel on finiši kursil 15 paatkonda. Distantsi läbimiseks on aega kümme päeva.

See on ülim väljakutse nii füüsisele kui vaimule – aerutada võistluse lõpetamiseks 18 tundi ööpäevas, magada metsikus looduses juhuslikus kohas ning olla valmis ekstreemseteks oludeks. Kärestikud, vette kukkunud puud ja halvasti kaardistatud jõeharud on vaid mõned ettetulevatest väljakutsetest. Üks vale valik ja võistlejad on sunnitud maailma kõige isoleeritumal alal, kus võib kohata nii grislisid kui mustkarusid, massiivse veega jõel ülesvoolu tagasi aerutama.