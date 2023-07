DELFI RALLY ESTONIAL | Tänak: eesmärk on täidetud, nüüd tuleb ralli lõpuni kannatada

Tänaku sõnul polnud esimesena startimine lihtne. „Eile oli väheke niiskust ja olud lihtsamad, tänased teed aga kuivad ja lahtise kruusaga,“ selgitas Tänak. „Ka agressiivse sõiduga nagu reedel polnud midagi peale hakata, sest pidamist ei ole ja riske võtta ei maksa. Aga see selleks, eesmärk on täidetud.“

Eesmärgi täitumine tähendab Tänaku sõnul seda, et nüüd on ta saavutanud kõik, mis pärast mootori vahetamise tõttu saadud viiesekundist karistust võimalik. „Olen kohaga rahul, enamat pole püüda. Siitmaalt peame kõik katsed kuni punktikatseni lihtsalt ära kannatama. Punktid, mis võimalik saada, on justkui olemas, kui finišisse jõuame,“ tõdes Tänak.

Tänak rääkis, et järelejäänud kiiruskatseid auto testimiseks kasutada ei saa. „Teist Eesti võidukihutamist tänavu ei tule ja Soome ralli on hoopis teistsugune – kiirused on samad, aga teede karakteristika erinev, need on palju vertikaalsemad, tehnilisemad ja selle tõttu keerulisemad,“ ütles ta.