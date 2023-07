DELFI RALLY ESTONIAL | Mured jätkuvad. Kauril läks mootori aju, Virvesel radiaator ja Linnamäe on hädas roobastega

„Hommikul ei saanud väga head rütmi ja pärastlõunal tundub, et meil on võrreldes Škodadega roobastes keeruline sõita. Sõidu poole pealt ma praeguse seisuga väga palju rohkem ei saa teha. Tundub, et Škoda istub roobastes paremini ja sõidab nagu rong. Meil masin liigub hästi palju ja hüppab roobastest välja – sõit pole kuigi kontrolli all,“ tõdes Hyundai i20 masinat rooliv Linnamäe, et kolme kiirema mehe autod toimivad pehmeks muutunud teedel paremini.