DELFI RALLY ESTONIAL | Thierry Neuville: nüüd algab heitlus teise koha nimel

Rovanperä kasvatas laupäeva hommikul iga katsega veidi Neuville’i ees edu. Otepää kordusläbimisel lõhkes belglase masinal aga rehv ning kaotus kasvas 20,3 sekundini. Neuville'i seljataga on tiimikaaslane Esapekka Lappi 6,7 ja Toyota äss Elfyn Evans 8,6 sekundi kaugusel.

Neuville’i sõnul puhtalt kiirusega enam Rovanperä ei püüa. „Rääkisin juba eile, et meil pole tema vastu võimalust, ning ta tõestas seda ka täna hommikul,“ rääkis Hyundai sõitja Delfile. „Pärastlõunal algab meie jaoks heitlus teise koha nimel. Esimene koht pole enam [puhtalt kiirusega] võimalik.“

Samas võib rallil alati veel kõike juhtuda. „Nägime alles ise nüüd, kui meil rehv aeglaselt purunes. See võib ka Kallega juhtuda, aga katsed on lühikesed ja isegi purunenud rehviga ei kaota eriti aega,“ märkis Neuville, kes SS12-l pidi viimased 3 km läbima peaaegu tühja rehviga. „Õnneks olid mõned kiired lõigud veel ees ja ma pääsesin.“

Otepää katse tehishüpped tekitasid sõitjatele omajagu peavalu. „Hüpped on endiselt kõrged ja valusad, aga see pole midagi võrreldes eelmise aastaga. Meie auto on nüüd selle eest hoopis rohkem kaitstud,“ lisas Neuville.