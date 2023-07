Paul Aron tegi Ungari GP sprindisõidus tubli esituse

„Üsna sündmusterohke sõit. Eeldasime, et rehvid kuluvad kiirelt ja nii ka läks. Lõpetasime neljandana, mis on punktide mõttes hea. Natuke on kahju, et napilt poodiumilt välja jäime, sest eesoleval autol (Bedrinil) oli probleeme. Aga küsimus oli ainult ühes punktis ja pigem vaatame juba ette. Arvan, et homses sõidus suudan osades aspektides paremini esineda ja veelgi parema tulemuse saavutada,“ rääkis Aron pressiteate vahendusel.