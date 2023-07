„Nüüd läheme kulla järgi!“ Pärnu Sadam tõi olulisse rolli tõusnud ameeriklase tagasi

Pärnu on kinnitanud, et klubis jätkavad ka Robert Valge ja Sverre Aav. Välismängijatest naaseb tiimi ameeriklane Troy Barnies, kellest saab ka võistkonna kapten. Seni kapteni rolli täitnud Mihkel Kirves soovib karjääri jätkata välismaal. Täiesti uus liituja on Hollandi keskmängija Menno Dijkstra (213 cm), kes on viimastel hooaegadel leiba teeninud Hispaania esiliigas.