Keila korvpallitiim palkas teise võõrleegionäri

Žunda mängis eelmisel hooajal kodumaa klubis Liepaja ning kogus Eesti-Läti liigas keskmiselt 25 mänguminutit, viskas 8,7 punkti, võttis 4 lauapalli ja andis 2,9 resultatiivset söötu.



„Olen väga tänulik, et Keila on mulle selle võimaluse andnud ja mind usaldanud. Usun, et see organisatsioon aitab mul kasvada nii mängija kui ka inimesena,“ rääkis Žunda pressiteate vahendusel. „Annan endast parima nii väljakul kui ka väljaspool, et aidata sellel meeskonnal kasvada ja saavutada selle hooaja eesmärke. Kohtumiseni Keilas!“



„Karlis on mängija, keda saab tagaliinis kasutada erinevatel positsioonidel. See annab meile võimaluse koosseisuga varieeruda. Karlis on jõudnud parimasse mängumehe ikka ning arvestades temas peituvat potensiaali, saab temast meie meeskonna jaoks korralik tugevdus,“ lausus Keila peatreener Peep Pahv.