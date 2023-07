U18 korvpallikoondis alustas EM-i võiduga

Peatreener Kris Killingu kommentaar korvpalliliidule: „Täna võib lühidalt kokku võtta, et parem kole võit kui ilus kaotus. Paljudel poistel oli esimene EM ja eks närvi oli omajagu. Mäng käis üles-alla, aga sellist murdemomenti ei suutnud ära kasutada. Kosovot tuleb kiita, nad olid tublid, aga meil on vaja siin omad järeldused teha. Siit said poisid kindlasti enesekindlust juurde ja võtame mäng korraga.“