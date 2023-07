DELFI RALLY ESTONIAL | Martinsoni kommentaar: Ralli olgu mitte roheline vaid ürgne nagu Jurassic Park või laulupidu

Mullu toimus kõrvulukustav revolutsioon: ralli MM-sarjas tulid rajale hübriidautod. Sõidukitele paigutati sada kilo kaaluv ja akut sisaldav hübriidsüsteem ehk siis võidukihutamine muutus roheliseks, sest kujutage ette, iga ralli jooksul liiguvad autod suisa kümmekond kilomeetrit elektri jõul, sahisevad mootorimürinata hooldusalasse, et publik seda loodussõbralikkust näeks. Ainult et kui kokku arvutada, kui palju rikuti keskkonda hübriidsüsteemi tootmiseks ja rikutakse seda utiliseerides – kõik selleks, et päeva kohta paar rohelist kilomeetrit saada –, siis väga loodussäästlik see välja ei paista.