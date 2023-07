VIDEO | Kergejõustikutäht püstitas lühikese aja jooksul juba kolmanda maailmarekordi

„Näen, et teised naised on minu saavutuste üle õnnelikud ja see annab tohutu emotsiooni,“ rääkis Kipyegon Monaco võistluse järel. „Ma ei tea, kuidas nii kiiresti jooksen, aga kõik läheb lihtsalt nii hästi. Kui hooaega alustasin, oli mu eesmärk ainult 1500 meetri jooksu maailmarekord. Tänan jumalat, et suutsin seda teha ka miilis ja 5000 meetris. Kolm rekordit on nii palju! MM-il tahan kaitsta 1500 meetri tiitlit, aga proovin võita ka 5000 meetri kulda.“