TÄISPIKKUSES | Maileen Nuudi kaotas tennise Estonian Openi poolfinaalis turniiri favoriidile

17-aastane Bejlek on võitnud neli ITF-i turniiri, neist kolm W60 tasemel. Huvitav on tõsiasi, et Olomoucis toimub praegu W60 turniir, mille Bejlek mullu võitis, aga ta ei ole oma kodumaal tiitlit kaitsmas, vaid mängib selle asemel hoopis Pärnus.