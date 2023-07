OTSEBLOGI JA FOTOD | Rally Estonia: Rovanperä jätkab jõudemonstratsiooni, Tänak sai tehnilisest probleemist jagu

Laupäeval on kavas üheksa kiiruskatset kogupikkusega 102,61 km. Päeva alustas Mäeküla katsel võidukalt Rovanperä. Tänak oli kuues (+7,3). Tänak läheneb ühtlasi esikümnele, soomlase Sami Pajari edu kümnendal kohal tema ees on veel 6,2 sekundit. SS10-l võidutses taas Rovanperä, kes kasvatab tasapisi Neuville'i ees edu. Kolmanda koha nimel heitlevad Esapekka Lappi (Hyundai) ja Elfyn Evans (Toyota). Evans on Lappist maas 0,7 sekundiga. Tänak kerkis üldarvestuses üheksandaks, möödudes Gus Greensmithist ja Sami Pajarist. WRC2-s jätkab liidrina Andreas Mikkelsen, kellel järgnevad Sami Pajari (+19,7) ja Emil Lindholm (+1.01,6). Linnamäe on neljas (+1.13,3), Virves viies (+1.23,4) ja Marco Bulacia (+1.23,4). Kaur, kellel tekkisid SS10-l mootoriga probleemid, on seitsmes (+1.51,8).