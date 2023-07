BLOGI JA FOTOD | Rovanperä võitis Rally Estonial kõik laupäevased kiiruskatsed. Teisele kohale käib tihe heitlus, Tänak on kaheksas

Laupäeval oli kavas üheksa kiiruskatset kogupikkusega 102,61 km. Päeva alustas Mäeküla katsel võidukalt Rovanperä. Tänak oli kuues (+7,3). Tänak lähenes ühtlasi esikümnele, soomlase Sami Pajari edu kümnendal kohal tema ees oli 6,2 sekundit. SS10-l võidutses taas Rovanperä, kes kasvatas tasapisi Neuville'i ees edu. Kolmanda koha nimel heitlevad Esapekka Lappi (Hyundai) ja Elfyn Evans (Toyota). Evans on Lappist maas 0,7 sekundiga. Tänak kerkis üldarvestuses üheksandaks, möödudes Gus Greensmithist ja Sami Pajarist.

SS13 võidutses Rovanperä. Kuuendat aega (+7,2) näidanud Tänak sõnas katse lõpus: „Püüame lõpuni tulla, hoolduspargis tehti viga. Üsna keeruline on praegu. Meil on probleem.“ Delfil ei õnnestunud M-Spordi pealikult Richard Millenerilt rallipargist kommentaari saada, mida Tänak täpsemalt silmas pidas. SS14 võitis taas Rovanperä. Tänak (+17,3 Rovanperäle) rääkis katse järel, et tehnilisest probleemist saadi jagu. „Esirattad läksid sinna, kuhu ise tahtsid. Saime asja enam-vähem korda, peaks kõik hästi olema.“ Kolmandat kohta hoidev Lappi kasvatas Evansi ees edu 3,7 sekundi peale. WRC2-s neljandat kohta hoidnud Linnamäe sõitis SS14-l teelt välja ja langes suurest mängust.