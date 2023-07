Kõigi aegade neljanda aja jooksnud Warholm pani konkurentide suud lukku

See on tänavuse hooaja tippmark. Sellest kiiremini on 400 meetri tõkkejooksu läbitud vaid neljal korral. Tokyo MM-il jooksis Karsten Warholm välja seni kehtiva ilmarekordi 45,94 ja Rai Benjamin sai tema järel 46,18-ga teise koha. Alison Dos Santos sai mullu Eugene'is kirja 46,29 ja reedene Karsten Warholmi tulemus läheb pingereas neljandaks.