PEEP PAHVI PÄEVAKOMMENTAAR | Ebaõnn. Valus ja ebaõiglane, aga ralli lahutamatu osa

Kaur ei varjanudki, et püüab kodurallil oma klassis kõrget kohta. Lootsutel oli alust. Ta tõestas, et on WRC 2 konkurentsis (endiselt) arvestatav sõidumees. Pole üllatus, et kiired teed talle sobivad, ent esilagu vajas ta aega uue autoga harjumiseks ning samas oli oluline sõita nii, et vältida rumalaid eksimusi. Vägevat kiirust on ta näidanud ju varemgi, kuid tihti on sellised sõidud lõppenud äpardusega.