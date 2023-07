DELFI RALLY ESTONIAL | Lappi: tundub, et ka Neuville leidis kümne aasta järel kiiretel kruusarallidel kiiruse üles

Rallit kuni SS6-ni juhtinud Neuville jäi avapäevaga rahule. „Teadsime, et Kalle on pärastlõunal kiire ja ta tõestas seda koheselt. Me ei suutnud talle vastu saada, aga samas oleme ainult kolme sekundiga maas. Võitleme homme edasi,“ sõnas belglane. „Tunnen end autos hästi, masin töötab väga korralikult, mis on lubav tulevikuks. Siin-seal jääb veel veidi kiirusest puudu, natuke jääb nii minu kui ka auto taha. Hea algus on tehtud ja saame uskuda, et vähemalt poodium on võimalik.“

Kui Lappi peab kolmandale kohale otsest heitlust Evansiga, siis ees olev tiimikaaslane Neuville on vaid 9,9 sekundi kaugusel. Hyundai on tänavu aga mitmel korral näidanud, et kõik kaardid mängitakse belglase peale. Kas Lappi näeb siiski varianti kaht esimest kohta ohustada? „Arvan, et Kalle vastu pole meil mingit võimalust. Neuville? Miks mitte, aga kõik teame, kuidas see lõppeb. Loomulikult lähen püüdma ja peangi üritama, sest edu Evansi ees on vaid 1,9 sekundit. Poolteist päeva on veel ees ja peame suruma nii nagu täna,“ kõlas soomlase vastus.