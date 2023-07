DELFI RALLY ESTONIAL | Rovanperä: vaatame, mis juhtub laupäeval, kui mul on sama head tingimused kui jälitajatel

Rovanperä tõusis ralli liidriks pärastlõunaste kiiruskatsetega. „Katsete teine läbimine on ikka lihtsam, sest sul on erinevalt ennelõunast rivaalidega võrdne pidamine. Jah, teid, kui need on rööpas, tuleb ikka lahti lükata, ent see pole suur probleem,“ selgitas Rovanperä. „Suutsin võtta isegi paar katsevõitu ja saada laupäevaks parim stardikoht.“