EOK premeerib juunioride EM-il medaleid võitnud sportlasi

EOK president Urmas Sõõrumaa kiitis tublisid noorsportlasi. „Läbi aegade on kergejõustiklased ja maadlejad Eesti riigile au ja kuulsust toonud. Mul on väga hea meel, et on noori, kes nendele aladele pühenduvad ning meie medalitraditsioon jätkub. Palju õnne, Gedly, Pippi Lotta ja Eerik!“ ütles Sõõrumaa.