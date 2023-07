Karl Johan Lips leidis uue tööandja piiri tagant

200 cm pikkune ääremängija viskas mullu Eesti-Läti korvpalliliiga põhihooajal 14,1 punkti, võttis 7,1 lauapalli ja andis 3,7 korvisöötu. Uuel hooajal tõmbab ta selga Balkani särgi, mis on tulnud viimasel kahel aastal Bulgaaria meistriks. Eeloleval sügisel lööb meeskond kaasa ka FIBA Europe Cupis.

Lips siirdub karjääris piiri taha teistkordselt, sest eelmisel hooajal pidas ta seitse mängu Itaalia esiliiga klubi Chieti eest. Eestis on 27-aastane äär esindanud Rapla Avis Utilitast, Rakvere Tarvast, Pärnu Sadamat, Tallinna Kalevit ning viimasel kahel hooajal Viimsit.

„Täname Karli tema panuse eest meie meeskonda ja klubisse nende kahe hooaja jooksul – see on olnud üks uskumatu teekond nullist sajani ning soovime edu järgmisel sammul!,“ lausus Viimsi korvpalliklubi tegevjuht ja partner Tanel Einaste.