ÜLEVAADE | Eesti pokkeritippude poolt võidetud auhinnarahad ulatuvad miljonitesse eurodesse

Võistluse auhinnafondi kogunes ligikaudu 83,25 miljonit eurot ning selle nimel heitles üle 10 tuhande pokkerimängija. Ka internetipokkeris korraldatakse palju võimsaid pokkerifestivale – näiteks kolm aastat tagasi Guinnessi rekordite raamatusse läinud WSOP Online põhiturniiril (millel said osaleda ka kõik OlyBeti Eesti mängijad) mängiti aukartust äratavale 27,5 miljonile dollarile.

Live-turniirid pälvivad enim tähelepanu tänu sellele, et neid on võimalik konkreetsete mängijatega seostada. Pea kõikide suuremate (sealhulgas ka tähtsamate Olympic Casinos toimunud) pokkeriturniiride tulemused kajastuvad ülimalt põhjalikus The Hendon Mob andmebaasis, kust võib leida ka 1753 Eesti pokkerimängija nime. Lõviosa neist on seejuures täiesti tavalised hobimängijad, kes jõudnud mõnel kodusel turniiril vähemalt ühel korral auhinnasaajate sekka.

Seevastu online-mängude rahalistest tulemustest teatakse märksa vähem, sest enamus mängijaid eelistab oma identiteeti ning teenistust varjata. Valdavale enamusele pokkeriproffidest on aga just internetipokker põhitööks, kuna seda saab mängida igal ajal ning ükskõik mis kohas.

Kui suured on Eesti parimate pokkerimängijate poolt võidetud auhinnarahad?

Eestis on kaks live-turniiride miljonäri

Alustame live-pokkerist. Kahel Eesti mängijal on õnnestunud teenida live-pokkeriturniiridel üle miljoni dollari auhinnaraha. Võrdluseks tasub mainida, et Lätis on turniirimiljonäre kolm, Leedus kaheksa, Soomes 22, USA-s aga koguni 1322.

Eesti edetabelis tipus troonib tuntud pokkeriproff Markku Koplimaa, kes on teeninud 1,3 miljonit dollarit ehk ligikaudu 1,16 miljonit eurot auhinnaraha. Umbes poole sellest võitis Koplimaa 2019. aasta augustis Barcelonas, olles edukaim 2774 osalejaga turniiril, mis korraldati maineka Euroopa Pokkeriturnee (EPT) raames. Suurvõistluste kõrval lööb mees sageli kaasa ka väiksemate sisseostudega turniiridel ning on alaline osaleja pea kõikidel kohalikel pokkerifestivalidel.