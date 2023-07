DELFI RALLY ESTONIAL | Lappi tagasilöögist: keerasin asja ise p****. Suninen: ma ei saa kihutada, olen meeskonna kolmas sõitja

Liider Neuville rääkis lõunapausi ajal meediatsoonis, et on püüdnud hoida head sõidurütmi. Kui piiri peal belglane surub? „Mõnes kurvis olin piiri peal, aga samas oli piisavalt kohti, kus tundsin, et oleks saanud kiiremini sõita. Siin on raske olukorda lugeda, aga eks see kehtib kõigile,“ kostis Neuville. „Lõppude lõpuks on ajad korralikud ja see on meie kiirus. Vaatame, kas saame pärastlõunal rütmi veel paremaks ning ka autoga kiirus rohkem.“