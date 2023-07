DELFI RALLY ESTONIAL | Järveoja: tuleb suuta nii ägedat sõitu nautida

„Ma ei saanud aru, et Ott väga üle piiri oleks läinud,“ kommenteeris Järveoja ja lisas, et kiirust on. „Samas on sees tühi tunne pärast reedel saadud karistust. Aga kui antakse võimalus imeliste autodega sõita ägedatel Eesti teedel, siis ei saa võimalust kasutamata jätta. Tuleb suuta sõitu nautida. Noorena sai sellest unistatud, nüüd naudime.“